ZAGREB U nedjelju navečer Vojko Obersnel veselio se još jednoj izbornoj pobjedi i ostanku na dužnosti gradonačelnika Rijeke, a dio slavljeničke atmosfere bila je i Bandiera Rossa u verziji Pankrta. Desnica je tu staru komunističku budnicu jako zamjerila Obersnelu.

Ali, ne i predsjednik Vlade Andrej Plenković. Premijer je u ponedjeljak čestitao Obersnelu pobjedu u srazu s bivšim HDZ-ovcem Hrvojem Burićem. Plenković je to, doduše, učinio već dan ranije, kad je govoreći u sjedištu HDZ-a naglasio da, osim njegovim stranačkim kolegama, »čestitke idu i drugim političkim stranaka koje su dobile povjerenje hrvatskih birača«. No, u ponedjeljak je premijer smatrao potrebnim i da osobno nazove Obersnela.

– Da, činjenica je da me Plenković nazvao na mobitel i čestitao mi. S obzirom da sam dugo gradonačelnik promijenio sam više HDZ-ovih premijera, ali Plenković je prvi koji mi je čestitao pobjedu na izborima. Stoga me to ugodno iznenadilo. Ali, riječ je zapravo o jednom normalnom, pristojnom ponašanju. To što nas dvojica pripadamo različitim političkim strankama ne znači da nemamo istu zadaću. Bilo bi dobro da je ovakvih stvari i više, nažalost nije, rekao nam je jučer Obersnel.

Plenković mu, kaže, nije spočitnuo Bandieru Rossu, u razgovoru nisu ni spominjali pjesmu kojom je, kako je neki dan ustvrdio splitski HDZ-ovac Matko Marušić, »Obersnel nedvojbeno i neskriveno pozvao na povratak komunističkoga terora«.

– Nije se žalio na Bandieru Rossu, pričali smo o suradnji na projektu Rijeka – Europska prijestolnica kulture. Dosta već vremena dogovaramo sastanak na tu temu, ali zbog političke situacije nikako to da odradimo. Mene, naravno, muči ta priča, ali razumijem da Plenković sada ima neke druge prioritete, ističe Obersnel.

On nije čuo da je predsjednik Vlade ovih dana osobno čestitao još kojem SDP-ovcu pobjedniku lokalnih izbora. Jučer nismo uspjeli doznati je li još netko od njih imao tu čast ili ju je Plenković ukazao isključivo Obersnelu.