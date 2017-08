RIJEKA Stefan Ristovski po svemu sudeći ipak napušta »Rijeku«! Pravac – Portugal – odredište – Lisabon. Interes »Sportinga« nije novost, portugalski predstavnik u play offu Lige prvaka već neko vrijeme pokušava angažirati makedonskog braniča, no činilo se da ta priča može teško zaživjeti zbog velikog ponora između onoga što je »Sporting« spreman ponuditi, a »Rijeka« prihvatiti. Portugalci su navodno nudili dva, a »Rijeka« nije željela pristati na odštetu manju od tri, tri i pol milijuna eura. Razumljivo! Ristovski je igrač čija vrijednost svakim idućim europskim nastupom, bilo u Ligi prvaka, bilo u Europskoj ligi, može samo rasti. Prema posljednjim, neslužbenim informacijama »Rijeka« je ipak prihvatila ponudu »Sportinga« (oko tri milijuna eura?) i to na nagovor igrača koji navodno silno želi otići. Riječani su pokušali odgoditi transfer do nakon utakmica s »Olympiakosom«, no izgleda da ni u tome nisu uspjeli. Ristovski ne bi trebao putovati niti u Osijek, a kamo li u Pirej.

Ako ovaj transfer idući dan, dva dobije svoju formalnu potvrdu onda definitivno netko nije dobro odradio svoj posao u pregovorima, neovisno o želji igrača i činjenici da mu ugovor traje još godinu dana i da na zimu može pregovarati s drugim klubom, a u ljeto 2018. godine napustiti Rujevicu kao slobodan igrač. »Rijeka« je pokazala da se može nositi s tim problemom prošloga ljeta, kada je odlučno reagirala u slučaju Mateja Mitrovića (ipak je produžio ugovor pa je kasnije dobro prodan u Bešiktaš), odnosno Marka Leškovića (prodan je Dinamu za novac »plus« Andrijaševića). Teško je dokučiti zbog čega se ovoga puta nije posegnulo za oprobanim modelom ako se već nije moglo ovaj »spor« riješiti na drugačiji način, jer teško je pronaći opravdanje za prodaju ponajboljeg igrača neposredno pred najvažnije utakmice ovoga ljeta (Osijek, Dinamo i Olympiakos), u trenucima kada se može dohvatiti »jack pot« od devet milijuna eura, koliko donosi plasman u Ligu prvaka.

Povrh svega nije nebitno da ovakav odlazak Ristovskog može izazvati domino efekt u svlačionici, ali ni da Rujevici nemaju unutarnjih rezervi iz kojih mogu nadomjestiti njegov odlazak, a da pritom ne oslabe druge pozicije u momčadi. Ivan Martić odavno je već jednom nogom izvan riječke svlačionice (traži se najbolji način za razlaz), što znači da Keku nema druge nego Vešovića trajno vratiti u zadnju liniju i lišiti se posljednjeg kraka trolista polušpica Bezjak – Andrijašević – Vešović, koji je odveo »Rijeku« do duple krune. Utakmice sa »Salzburgom« pokazale su da će »Rijeci« trebati po jedno kvalitetno pojačanje (lijevi bek, vezni, špic ili krilo) u svakoj liniji ako se želi ukrasiti europska jesen i pritom zadržati visoke pozicije u HNL-u. Odlaskom Ristovskog jasno je da »Rijeci« treba i desni bek. Kuloari nude priču o povratku Ivana Tomečaka...